Karamürsel’de sokak hayvanlarına deniz manzaralı otel

Kocaeli Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, seçim beyannamesinde bulunan Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezi sözünü yerine getirdi. Hem de öyle bir yerine getirdi ki, 'Pet Oteli' ismi verilen merkez Karamürsel'in en güzel noktası olan Karamürsel sahilinde yaklaşık 2 dönüm arazi üzerine kuruldu. Osman Gazi Köprüsü ve eşsiz Körfez manzarasına sahip iyileştirme merkezi, 'Karamürsel'in hayvanları bile çok şanslı' dedirttiriyor. Merkezin işletilmesinde de yine benzeri olmayan bir uygulamaya gidildi. Belediye merkezin işletmesini Kocaeli Hayvan Hakları Derneği ile birlikte yapıyor. Ayrıca hem sokak hayvanlarının bakımı ve tedavileri yapılan, hem de evcil hayvan sahiplerine 'pansiyon' hizmeti verilen deniz ve köprü manzaralı barınağı, nerdeyse her gün ziyaret eden aileler var.

FARKINDALIK YARAMAK İÇİN

Belediye'den sadece biri veteriner hekim olmak üzere 3 personelin hizmet alımı ile görev yaptığı merkez ile ilgili bilgiler veren Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, "Karamürsel, 12 kilometrelik sahil bandında, Körfez'de az bulunur bir özelliğe sahip. Genelde sokak havyaları ile ilgili problemi hepimiz biliyoruz. Onlarında bir canı olduğunu, onlarla birlikte yaşamak zorunda olduğumuz ve sevgi dolu bu bağlılıklara sahip çıkmamız gerektiğinin farkındayız. Bu nedenle, bu konu hizmetlerimiz de birinci önceliklerimiz arasında yer alıyor. Genel kanat olarak, bu tür yapılar, şehrin biraz dışında insanların kolay ulaşamayacağı ve bakım şartlarının da çok iyi olmadığı noktalara yapılır. Biz bir farkındalık yaratmak adına, rehabilitasyon merkezini Karamürsel sahiline yaptık. Bunu yaparken de amacımız, yapılan işlerin toplum tarafından görülmesi ve ulaşılabilir bir alan olmasıydı. Bu sayede, hem hayvan severler, hem de çocukları ile birlikte sahilde gezen aileler, bu alana gelerek hayvanlar ile ilgilenme imkânı da bulacaktı. Biz bu projeyi bu noktada yaparak önceliklerimizi hayata geçirdik" dedi.

HER İKİ TARAFTA MEMNUN

Karamürsel sahilinde, belediyeye ait bir alanda projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Yıldırım, "Burayı, benzer diğer merkezlerden farklı kılan ikinci bir özellik ise işletmesi oldu. Şu bir gerçek ki, Türkiye'de bu konuda görevli ve sorumluluk sahibi olan belediyeler ile hayvan severlerin zaman zaman karşı karşıya geliyor. Biz bu konuya da bir çözüm üretmek adına, bu yaptığımız rehabilitasyon merkezini hizmet alımı çerçevesinde bir veteriner hekim ve 2 personel ile idare etmeye çalışıyoruz. Ama bir ortağımız var. Buda Karamürsel'deki hayvan severlerimizi temsil eden derneğimiz oldu. Bu derneğimiz ile birlikte ortak bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bana kalırsa, asıl Türkiye'de ki sokak hayvanları problemini çözecek felsefe bu mantıkta olmalıdır. 'Ben yaptım oldu mantığı' ile olduğu zaman maalesef iki tarafta bu işten memnun kalmıyor. Ama biz Karamürsel'de her iki tarafı da memnun eden bu uygulamayı hayata geçirdik" şeklinde konuştu.

HERYERDE BÖYLE TESİSLER YAPILMALI

Ekim ayı başına hizmete giren, ancak pandemi nedeniyle resmi bir açılış yapılmayan Pet Otel hakkında bilgiler vermeye devam eden Yıldırım, "Bugüne kadar merkezimizde 150'nin üzerinde sokak hayvanının tedavisi yapıldı.65 hayvanın kısırlaştırılması gerçekleştirildi. Ayrıca 100'e yakın hayvanın ise kendilerine sıcak bir yuvası bularak sahiplendirildi. Zaten merkezin sahilde yapılmasının en temel özelliklerinden biriside burada rehabilite edilmiş hayvanların sahiplendirerek bundan sonraki yaşamlarını bir aile sevgisi içinde yaşatmaktı. Çok şükür bunu da gerçekleştirdik. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen dernek başkanı ve yöneticileri ile burada bize destek veren dernek üyelerine teşekkür ediyoruz. Sokak hayvanları her yerde sorun, hem de büyük sorun oluyor. Bunu tek bir ilçede böyle merkez yaparak çözemeyiz. Bence, her yerde böyle tesisler yapılmalı" dedi.