Kardeşini öldüren katil zanlısı ağabey yakalandı

Akören Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ağabey E.Ö. ile kardeşi Erman Ö. arasında aileye ait besi çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış; tartışmanın büyümesi üzerine ağabey E.Ö, kardeşi Erman Ö'yü (36) bıçaklayarak ölümüne sebep olduktan sonra kaçmıştı. Katil zanlısı ağabeyi yakalamak için Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Zanlının, olayın ardından cep telefonunu kapattığını belirleyen jandarma ekipleri, bölgeyi çembere aldı. Jandarma ekipleri, olaydan yaklaşık 24 saat sonra zanlıyı, ilçeye bağlı Çıtlık Mahallesi kırsalındaki arazide yakaladı. Zanlının, gece boyunca çevrede dolaştıktan sonra bir çiftlik evinde kaldığı ve arazide saklandığı belirlendi.Gözaltına alınan zanlı E.Ö, işlemleri için Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Katil zanlısı ağabeyin, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.