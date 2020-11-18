Karlı yollara ‘Kar Siperi’

Şehirler arası yolların belirli bölgelerinde, tipi nedeniyle düzlük alandan yola biriken karlar, aniden yolları kapatarak ciddi kazalara sebebiyet veriyordu. Karayolları Bölge Müdürlüğünün başlattığı kar siperleri ile tipinin karı kaldıracağı alanlar tespit edilerek müdahale edildi.

Her yıl yenilenen ve güzergahları belirlenen kar siperleri, sürücülerin emniyeti için önemli bir rol oynadı. Son olarak Ağrı'nın İpek ve Saç Dağı geçitlerinde 7 kilometrelik kar siperleri konuldu.

Karayolları 123. Şube Şefliği, kış mevsiminin çetin geçtiği kentte, kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamaların önüne geçmek için yüksek rakımlı geçitlerde çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Ağrı'nın Eleşkirt ile Erzurum'un Horasan ilçeleri arasındaki 2210 rakımlı Saç Dağı Geçidi'ne 2 kilometre, 2025 rakımlı İpek Geçidi'ne ise 5 kilometrelik kar siperi inşa etti. Yeni kar siperleriyle bu geçitlerde kış mevsiminde ulaşımda aksama yaşanmaması hedefleniyor.