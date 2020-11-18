Kars’ta park halindeki kamyonet alev alev yandı

Kars'ın Kafkas Üniversitesi kampüs girişi karşısındaki Turan Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. 66 DV 461 plakalı kamyonet bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yoldan geçen duyarlı bir vatandaşın 110'u arayarak kamyonetin yandığını bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti.

İtfaiye ekipleri anında müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Alevlerin söndürülmesi ve polis ekiplerinin de gelmesiyle araç çevresinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemede kamyonetin yakınında bir pet şişesi bulundu.

Aracın elektrik kontağından mı yoksa kundaklama sonucu mu alev aldığı araştırılıyor.

BEDİR ALTUNOK/SABAH