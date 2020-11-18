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Kase çalan kadın güvenlik kamerasında

’ta ev ürünleri satışı yapılan bir iş yerinden çerezlik kase alıp çantasına koyan kadın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 18.11.2020 13:14 ABONE OL
Kase çalan kadın güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Yunus Emre Mahallesi'nde ev ürünleri satışı yapılan bir iş yerine alışveriş için giren bir kadın ürünleri inceledikten sonra raftaki çerezlik cam kaseleri eline aldı. Bir müddet kaseleri inceleyen kadın, rafların etrafındaki gezintisinin sonunda elindeki 3 adet kaseyi çantasına bıraktı.

O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kaseleri alan kadın alışveriş yapmadan iş yerinden ayrıldı.

Yaşanan olay sonrası durumu polis ekiplerine bildirdiklerini söylerken iş yeri sahibi Halil Aşçı, "Biz iş yerindeyken bir anlık fırsattan yararlanana hanımefendi kaseleri çantasına attığını görebiliyoruz. Zaten olay anında fark edilmesi ve bir gün sonrasında bizim yaptığımız sayımda ürünün olmadığını anladık. Durumu polise bildirdik. Bu ürünlerin maddi olarak bir önemi yok ama yapılmayacak bir hareket diye düşünüyorum. Bu ürünler 6'lı satılmakta ancak hanımefendi 3 tane almış. Bu ürünler kahvaltılarda reçellik olarak ve çerezlik olarak kullanılıyor" diye konuştu.

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Kase çalan kadın güvenlik kamerasında
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