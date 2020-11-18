Kaymakamlık sınav sonuçları sorgulama ekranı: Binlerce kişinin beklediği kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı

2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı! 18 Ekim tarihinde gerçekleştirilen sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanmasını büyük bir heyecanla bekliyordu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı.
Kaymakamlık sınavı sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. İşte o açıklama:
18 Ekim 2020 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2020-Kaymakamlık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
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