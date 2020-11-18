Kaymakamlık sınav sonuçları sorgulama ekranı: Binlerce kişinin beklediği kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı

2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı! 18 Ekim tarihinde gerçekleştirilen sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanmasını büyük bir heyecanla bekliyordu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı.

KAYMAKAMLIK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kaymakamlık sınavı sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. İşte o açıklama: