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sorgulama ekranı: Binlerce kişinin beklediği kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı

Binlerce kişinin heyecanla beklediği tarafından açıklandı. Kaymakamlık sınavı 18 Ekim tarihinde gerçekleşmişti. Sınav soru ve cevaplarının yayınlaması ile birlikte adaylar tahmini puanlarını hesapladı. Bugün ise sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte

Giriş Tarihi: 18.11.2020 11:48 ABONE OL
Kaymakamlık sınav sonuçları sorgulama ekranı: Binlerce kişinin beklediği kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı

2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı! 18 Ekim tarihinde gerçekleştirilen sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanmasını büyük bir heyecanla bekliyordu. tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, açıklandı.

KAYMAKAMLIK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kaymakamlık sınavı sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. İşte o açıklama:

Kaymakamlık sınav sonuçları sorgulama ekranı: Binlerce kişinin beklediği kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı

18 Ekim 2020 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2020-Kaymakamlık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaymakamlık sınav sonuçları sorgulama ekranı: Binlerce kişinin beklediği kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı

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Kaymakamlık sınav sonuçları sorgulama ekranı: Binlerce kişinin beklediği kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı
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