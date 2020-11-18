Kocaeli Kuyumcular Derneği pos tefeciliğinin önüne geçti

Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, 20-25 yıldır kuyumcu ticaretinin geldiği sürecin sonunda, mağduriyetlerin halka yansıdığını, ayrıca bu ortam sonrası Kuyumculara güvensizlik kelimesinin yaftalandığını ifade ederek, " Kocaeli'nde dernek üyelerimiz ile 1 Temmuz 2019'da Etik ve Ahlaki Değerler Protokolü'nü imzaladık. Bu protokol ile Türkiye'deki diğer kuyumculara örnek olduk. Bu protokol ile yasal olmayan, tüketiciyi mağdur eden konuların önüne geçildi. İmzalanan protokolün denetimiyle alakalı bizler görevlendirildik. Etik ve ahlaki değerler unsuru olarak. Bütün üyelerimiz anlık olan yayın yapan ortak ekranı kullanıyor ve bu fiyatlardan satış gerçekleştiriyor. Üyemiz olan ve logosu bulunan bütün kuyumcuların yapmış olduğu satışa kefiliz. Ancak üyelik logosu olmayan kuyumcuların yaptığı satışa asla kefil değiliz. Üye logosu olmayan arkadaşlarımızı da, yasal çerçeve altına almaya çalışacağız. Bu dönemde fiyatlar çok oynadı. Pandemi sürecinden bu yana yüzde 80 civarında altın artışı oldu. Bu artış bize alım satım aralığı konusunda sıkıntılar doğurdu. Bu doğal olarak vatandaşa da yansıdı" dedi.

ALIŞ SATIŞ FARKI 22-23 TL ARASINDA

Kocaeli Kuyumcular Derneği üyelerinin, kapalı çarşının fotokopisi olduğunu ifade eden Koç, "Dünya piyasasında altın alım satımı, farkları ve temini noktasında ara açıldıkça temin ettiğimiz altın fiyatı yükselince bu durum mecburen vatandaşa yansıyor. Bu süreci elimizden geldiğinde idare etmeye çalıştık. Hem pandemi sürecini, hem piyasanın durumunu göz önüne alarak fiyat Aralığını 31 Aralık'a kadar çok cüzi karlar ile satacağız. Yine, serbest piyasada kuyumcularımız fiyat aralığını az olsa da değiştirebilir. Ara farkımız yaklaşık 22-23 TL civarında. Zaten kuyumcunun yüzde 5 maliyeti var çok cüzi karlar kaldı bize. Vatandaşlardan ricamız 'Daha önce çok indiriyordunuz şimdi neden az indiriyorsunuz' demesinler anlayışlı olsunlar. Bunlar zaten indirimli fiyatlar" şeklinde konuştu.

HIRSIZLAR KORKARAK GELİYOR

Konuşmasını sürdüren Başkan Koç, "1 Temuz'dan itibaren başladığımız süreçte kuyumculukta disiplini sağlama, doğru ticari sağlama, güveli kuyumcu olma adına yaptığımız hizmetlerden birisi de tüm kuyumcu dükkanlarının kamera sistemlerini yenilettik. Sahte altın, hırsızlık gibi mağduriyetleri önleme adına altyapı hazırladık. Polisimizle iş birliği yapıyoruz. Ülke genelinde hırsızlar Kocaeli'ne daha dikkatli ve korkarak geliyor. Kamera sistemi eksik olan arkadaşlarımızın da tamamlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

SEKTÖRÜ ZEDELİYORLAR

Pos tefeciliğine de vurgu yapan Koç, "Kuyumcuların bu noktalara gelmesinin bir sebebi de hiç hoş olmayan halk dilinde 'pos tefeciliği' denen durumların yaşanması. Bunun önlenmesi için 2013'ten beri Ankara'da da önemli toplantılarda söz alarak teklifler yaptık. Hala şehrimizde 3-5 'i geçeceğini zannetmiyoruz bu işi yapanların. Hala bu işi yapanlar var. Kısa yoldan helal ve yasal olmayan kuyumculuğu zedeleyen arkadaşlarımız olabilir. Halkımızdan çevre esnafımızdan destek istiyoruz. Çalınan altınların bulunması konusunda da destek istiyoruz. Halkımızdan özellikle ricamız sağda solda para alışverişi olduğunu görenler bize bildirsin. Sektörümüzün gelişimi sağlamak, kuyumcuların önüne daha güvenle bakmasını sağlamanın mücadelesini veriyoruz" açıklamasında bulundu.