Kocaeli’de korona denetiminde 478 idari ceza kesildi

Koronavirüs salgınının, yayılmasını önlemek amacıyla yapılan günlük denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Kocaeli genelinde, Salı günü bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamalarda, bin 819 iş yeri denetlendi. Ayrıca 22 bin 219 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

Yapılan denetimlerde; karantina ihlali yapan 33 kişiye, maske takma kuralına uymayan 331 kişi ve 12 işyerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 10 kişi ve 1 işyerine, koronavirüs tedbirlerine uymayan 8 işyerine ve yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 78 kişi ile 5 işyerine olmak üzere toplam 478 idari para cezası uygulandı. Yapılan kimlik kontrollerinde ise çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs

Salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde ise bin 400 araç kontrol edildi.