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Kocaelispor taraftarlarından evlat nöbetindeki ailere ziyaret

Kocaelispor Kulübü’nün Hodri Meydan taraftar gurubu,  AMED spor ile yapılacak karşılaşma öncesi, İl Binası önünde, terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan aileleri ziyaret etti.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 18.11.2020 13:17 ABONE OL
Kocaelispor taraftarlarından evlat nöbetindeki ailere ziyaret

TFF ikinci lig Beyaz Grupta yer alan Kocaelispor'un, AMED Spor Kulübü ile yapacağı karşılaşama öncesi Diyarbakır'a giden taraftar grubu Hodri Meydan, Diyarbakır'da ilk olarak HDP il binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

Taraftarlar ailelere "Acınıza ortak olmak, sizlere destek vermek için buradayız. Hepinizin sağ salim olarak, en kısa sürede çocuklarınıza kavuşmanızı diliyoruz. Aramızda kilometrelerde olsa, yüreğimiz büyün Türkiye'nin olduğu gibi sizlerle" şeklinde konuştu.

Aileler ise taraftar grubuna teşekkür etti.

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Kocaelispor taraftarlarından evlat nöbetindeki ailere ziyaret
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