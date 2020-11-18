Kocaelispor taraftarlarından evlat nöbetindeki ailere ziyaret

TFF ikinci lig Beyaz Grupta yer alan Kocaelispor'un, AMED Spor Kulübü ile yapacağı karşılaşama öncesi Diyarbakır'a giden taraftar grubu Hodri Meydan, Diyarbakır'da ilk olarak HDP il binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

Taraftarlar ailelere "Acınıza ortak olmak, sizlere destek vermek için buradayız. Hepinizin sağ salim olarak, en kısa sürede çocuklarınıza kavuşmanızı diliyoruz. Aramızda kilometrelerde olsa, yüreğimiz büyün Türkiye'nin olduğu gibi sizlerle" şeklinde konuştu.

Aileler ise taraftar grubuna teşekkür etti.