Meslektaşını öldüren doktorun davasında tanıklar dinleniyor!

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, sanık Yavuz Sümter tutuklu bulunduğu cezaevinden sesli ve görüntü bilişim sistemi ile bağlandı.

MAHKEME BAŞKANI KOVİD-19



Mahkeme başkanı koronavirüse yakalandığı için duruşmaya üye hakim başkanlık yatı. Salgın tedbirleri kapsamında izleyicilerin alınmadığı duruşmada tanıklar dinleniyor.

CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRDÜ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yavuz Sümter'in 11 Ekim 2019'da, Kaan Erol'u 75 kez bıçaklayarak öldürdüğü belirtiliyor. Sümter'in "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.