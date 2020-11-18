Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Marmara için yağış bekleniyor… 18 Kasım 2020 bugün hava nasıl olacak?

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'den uyarısı: Marmara için yağış bekleniyor… 18 Kasım 2020 bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumuna göre; soğuk havalar etkisini sürdürmeye devam ediyor. MGM bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulunurken son tahminlere göre; İstanbul, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde bugün (Çarşamba) sağanak yağış etkili olacak. Yer yer rüzgarın da kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Kasım ayının sonlarına yaklaşılması ile birlikte vatandaşlar yağmura yakalanmamak adına tedbirlerini alırken bugün hava nasıl olacak sorusunun da yanıtını arıyor. Peki; 18 Kasım 2020 Çarşamba bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den son dakika raporu!

Giriş Tarihi: 18.11.2020 07:06 Son Güncelleme: 18.11.2020 07:18 ABONE OL
Meteoroloji son dakika uyardı: Marmara için yağış bekleniyor… 18 Kasım 2020 bugün hava nasıl olacak?

haberi… 'den gelen raporuna göre; ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor. Öte yandan kuvvetli rüzgarın da etkisinin süreceği MGM tarafından yapılan hava durumu tahminleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar bugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt ararken yağmura yakalanmamak adına tedbirlerini en üst seviyede tutmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda; bugün hava nasıl olacak? 18 Kasım 2020 Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 18 KASIM 2020 ÇARŞAMBA MGM HAVA DURUMU RAPORU

Haberimizin içerisinden bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtına ulaşabilir, Meteoroloji'den gelen hava durumu tahminlerini bölge bölge görebilirsiniz...

Meteoroloji son dakika uyardı: Marmara için yağış bekleniyor… 18 Kasım 2020 bugün hava nasıl olacak?

MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (çarşamba) sabah saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 3°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR 9°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 0°C, 13°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 6°C, 17°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji son dakika uyardı: Marmara için yağış bekleniyor… 18 Kasım 2020 bugün hava nasıl olacak?

MUĞLA 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 15°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 7°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 2°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (çarşamba) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 14°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde sis, kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren bölgenin batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 11°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 15°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Samsun'un kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA 5°C, 14°C
Parçalı bulutlu

RİZE 11°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

TRABZON 12°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -4°C, 7°C
Parçalı bulutlu

HAKKÂRİ 1°C, 10°C
Parçalı bulutlu

KARS -6°C, 7°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN -2°C, 10°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 16°C
Az bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 17°C
Az bulutlu

SİİRT 5°C, 15°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 19°C
Az bulutlu

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Marmara için yağış bekleniyor… 18 Kasım 2020 bugün hava nasıl olacak?
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