Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi: Marmara için yağış bekleniyor… 18 Kasım 2020 bugün hava nasıl olacak?

Son dakika haberi… Meteoroloji'den gelen hava durumu raporuna göre; ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor. Öte yandan kuvvetli rüzgarın da etkisinin süreceği MGM tarafından yapılan hava durumu tahminleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar bugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt ararken yağmura yakalanmamak adına tedbirlerini en üst seviyede tutmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda; bugün hava nasıl olacak? 18 Kasım 2020 Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu!
Haberimizin içerisinden bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtına ulaşabilir, Meteoroloji'den gelen hava durumu tahminlerini bölge bölge görebilirsiniz...
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (çarşamba) sabah saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 3°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 6°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İZMİR 9°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 0°C, 13°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA 6°C, 17°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 15°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 7°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 2°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (çarşamba) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 3°C, 14°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde sis, kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren bölgenin batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 11°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Samsun'un kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA 5°C, 14°C
Parçalı bulutlu
RİZE 11°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 11°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
TRABZON 12°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -4°C, 7°C
Parçalı bulutlu
HAKKÂRİ 1°C, 10°C
Parçalı bulutlu
KARS -6°C, 7°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
VAN -2°C, 10°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 1°C, 16°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 17°C
Az bulutlu
SİİRT 5°C, 15°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 8°C, 19°C
Az bulutlu