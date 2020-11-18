Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi: Marmara için yağış bekleniyor… 18 Kasım 2020 bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (çarşamba) sabah saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 3°C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR 9°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 0°C, 13°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 6°C, 17°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu