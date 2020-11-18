Mezarlıklar çamurdan kurtuluyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, mezarlık hizmetlerini ücretsiz şekilde gerçekleştirirken ayrıca kış mevsimini göz önünde bulundurarak olumsuz hava koşullarında vatandaşların daha steril bir ortamda mezarlık ziyaret ve defin işlemlerini yapabilmeleri için çalışma başlattı. Fen İşleri Daire Başkanlığı, Bağlar ilçesinde yer alan Yeniköy Mezarlığı'nın ana yollarına sıcak asfalt serme, ara yollara bordür ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının startını verdi.

ANA YOLLARA BİN 150 TON SICAK ASFALT SERİLECEK

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Yeniköy Mezarlığı'ndaki ana yollara bin 150 ton sıcak asfalt serilecek. Ana yollarda ki temel, alt temel ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serme çalışması başlayacak. Sıcak asfalt serme çalışmaları dışında, ara yollara 2 bin 400 metre bordür ile 19 bin 363 metrekare kilitli parke taşı döşenecek.

BENZER ÇALIŞMALAR DİĞER MEZARLIKLARA DA UYGULANACAK

250 metre istinat duvarının da inşa edileceği çalışmada, Yeniköy Mezarlığı'nda yapılan yol yenileme ve altyapı işlemlerinin benzerini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, kentin diğer mezarlıklarında da gerçekleştirecek.