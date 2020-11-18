Mezarlıkta onarım çalışması yapan işçi akıma kapıldı! Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu!

Adana'da Buruk Mezarlığı içerisinden geçen yüksek gerilim hattında bakım onarım çalışması yapan 25 yaşındaki Osman Avcı, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Avcı'yı kaybeden arkadaşları gözyaşlarına boğuldular.

DİREKTEN İNDİRDİLER

Olay, Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı içerisinde meydana geldi. Elektrik işçisi Osman Avcı, arkadaşlarıyla birlikte mezarlıktan geçen yüksek gerilim hattında bakım onarım yapmak için elektrik direğine çıktı. Talihsiz adam bir süre sonra akıma kapıldı. Sağlık ekipleri direkten indirilen Osman Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

ARKADAŞLARA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Avcı'nın cenazesi daha sonra yakınlarına teslim edildi. Osman Avcı'nın mesai arkadaşları olay yerinde gözyaşına boğuldu. Avcı'nın Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.