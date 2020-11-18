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O sürücüye 5 yıl hapis

’da, alkollü ve ehliyetsiz halde kullandığı araçla 2 yaşındaki ’un ölümüne neden olan , 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 18.11.2020 ABONE OL
O sürücüye 5 yıl hapis

Konya'da 2 yaşındaki Aybüke Kurt'un ölümüne sebep olan kadın sürücü Emel Gümüş (50) ilk kez hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, Gümüş'ü 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. 4 Eylül'de Samet Kurt, eşi Teslime ve 2 yaşındaki kızı Aybüke'nin içinde bulunduğu otomobille seyrederken Cumhuriyet Polis Merkezi kavşağında kırmızı ışıkta durdu. Arkadan gelen Gümüş'ün kullandığı otomobil, Kurt'un aracına çarptı. Kazada bebek koltuğundaki Aybüke öldü, Samet Kurt ve eşi yaralandı. Gözaltına alınan sürücü Emel Gümüş'ün ehliyetsiz ve 1.20 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün kazadan bir hafta önce de alkollüyken trafik kazasına karıştığı için ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu ortaya çıktı. Teslime-Samet Kurt çifti, "Suç makinesi gibi kadın evladımızı bizden kopardı. 'Pişmanım' bile demedi. Karara itiraz edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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O sürücüye 5 yıl hapis
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