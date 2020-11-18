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Okuldan uzak kalan gençler sanatla buluşuyor!

Pandemi nedeniyle almak zorunda kalan öğrenci ve gençlerin sanatla buluşması sağlanıyor. , ilçede yaşayan 5 - 25 yaş arası çocuk ve gençlerin, hem sosyal gelişimlerine, hem el becerilerinin gelişimine hem de eğitimlerine katkı amacıyla hizmete aldığı Bilgi Evleri ve ’nde atölye çalışmaları devam ediyor.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 13:16 ABONE OL
Okuldan uzak kalan gençler sanatla buluşuyor!

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim almak zorunda kalan öğrenci ve gençlerin sanatla buluşması sağlanıyor. Eyüpsultan Belediyesinin, ilçede yaşayan 5 – 25 yaş arası çocuk ve gençlerin, hem sosyal gelişimlerine, hem el becerilerinin gelişimine hem de eğitimlerine katkı amacıyla hizmete aldığı Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri'nde atölye çalışmaları devam ediyor.

İlçedeki çocukların ve gençlerin enerjilerini, becerilerini doğru yönde kullanmalarına olanak sağlayan ve böylelikle yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanıyan Gençlik Merkezleri'nde öğrenciler Ebru, Karikatür ve Minyatür sanat atölyelerinde kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar.

Gençlik Merkezlerine giden öğrenciler aldıkları akademik ders desteği yanında kişisel gelişimlerine katkı sağlayan atölye çalışmalarıyla birbirinden güzel eserlere imza atıp, sanatsal yeteneklerini geliştiriyorlar.

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Okuldan uzak kalan gençler sanatla buluşuyor!
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