Oto tamircisi çevre dostu cihaz üretti

Elazığ'da oto tamirciliği yapan Mehmet Erçel, otomobillerde motorun ömrünü uzatan, yakıt tasarrufu sağlayan ve egzoz gazını yüzde 90 oranında azaltan mekanik turbo cihazı üretti.

İki üniversitede test edilen ve onaylanan patentli cihaz, siparişe göre üretilerek Türkiye'nin dört bir yanında kullanılıyor.

Çocukluk yıllarından beri oto tamirciliği yapan Mehmet Erçel, 2000 yılında tasarladığı, bir yıl sonra da seri üretimini yaptıkları cihazın hem çevreye hem de otomobillere fayda sağladığını ifade söyledi.

"DUMANI YOK EDECEK DERECEYE GETİRİYOR"

Cihazın özellikle egzoz gazını yok edecek seviyeye getirdiğini vurgulayan Erçel; "1970 yılında çırak olarak oto tamirciliğine başladım. 1977'de de usta olarak dükkan açtım. Tamirciliğe çocukluktan beri araç üzerinde bir ilgim vardı. İlkokulu bitirdikten sonra tamirciliğe başladım çırak olarak. 1977'de kendi dükkanımı açtım. 1977'den beri Elazığ'da oto tamircisiyim. 2000 yılında da bu cihazı kafamda tasarlamıştım. Böyle bir ürünün olmasının araçlar için daha sağlıklı olacağını düşünmüştüm. 2000 yılında fazla turbolu araç yoktu. Bu mekanik turbo denilen bir ürün. Motorda oksijeni artırıyor, yakıtı iyileştiriyor. Yakıt iyileştiği zaman motor rahat çalışıyor. Motor rahatlayınca tabiki çekiş de artıyor. Çekiş artınca bu arada yüzde 10 ila yüzde 30 arası yakıt tasarrufu yapıyor. Motorun ömrünü uzatıyor. Kireçlenmeyi önlüyor. Egzozdan çıkan dumanın yüzde 80-90'ını alıyor. Yani dumanı yok edecek dereceye getiriyor." şeklinde konuştu.

"ZARARI YOK FAYDASI VAR"

Cihazın otomobillere hiçbir zararının olmadığını ifade eden Erçel; "2000 yılından beri yapıyorum bu işi, türbülatör olarak. Aksi tesiri yok. Yan etkisi yok. Her türlü faydası var motor üzerinde. Yüzde 10 ila yüzde 30 arasında yakıt tasarrufu yapıyor. Motorun ömrünü uzatıyor. Zaten şimdi çıkan araçların hepsi teknolojik.Yakıtlar, yağlar hepsi teknolojik. Motor zaten bozulmuyor. Kolay kolay rektefeye gelmiyor. Bunu da taktığın zaman rektefeyi tamamen bitirmiş oluyor. Yağın ömrünü uzatıyor. Egzozun çürümesini, tıkanmasını önlüyor. Dizelde enjektörlerin kirlenmesini önlüyor. Benzinli araçlarda bujilerin bozulmasını geciktiriyor. Motordaki arızalar ya enjektörden ya da bujidendir. Bunları da yok denecek dereceye getiriyor. Siparişe göre üretim yapıyoruz.Türkiye geneline gönderiyoruz. " dedi.

"İKİ ÜNİVERSİTEDEN ONAYLI"

Çevre dostu cihazın iki üniversite tarafından test edilip onaylandığını belirten Erçel, "Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim laboratuvarlarında test edildi, onaylandı. Ayrıca Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği laboratuvarlarında denendi. Bunların belgeleri mevcut. Bu ürünün mal sahibine, Türkiye ekonomisine ve hava temizliğine faydası var. Yüzde 80-90 oranında bir temizlik sağlıyor. Çevreyi kötü havadan, pis dumanlardan arındırmış oluyor. Şehir içinde bir depoda 30-40 km arasında fark ediyor. Şehirler arasında 100-150 kilometre net fark ediyor." ifadesini kullandı.