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Otobanda yarışmak pahalıya mal oldu

’da otoyol üzerinde akrobasi hareketler eşliğinde yarışarak can güvenliğini tehlikeye a atan iki motosikletliye toplam 9 bin 750 lira ceza kesildi.

Giriş Tarihi: 18.11.2020 14:13 ABONE OL
Otobanda yarışmak pahalıya mal oldu

Vatandaşlar otoyolda motosikletlilerin, yarıştığına dair polise ihbarda bulundu.

Aldıkları ihbar üzerine harekete geçen Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otoban polisi ile birlikte hareket ederek, otoban üzerinde motosiklet üzerinde akrobasi hareketler yaparak yarışan 3 kişinin kemliklerini tespit etti.

Kimlik tespitleri yapılan N.B ve H.M'yi yakalayan polis, otoyolda yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan her iki sürücüyü toplam 9 bin 750 lira para cezası ile cezalandırdı. Otobandaki yarışları pahalıya mal olan iki kafadarın trafikte tescil kaydı bulunmayan motosikletlerine de el koyuldu.

Yaser ÇAPAROĞLU/SABAH

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Otobanda yarışmak pahalıya mal oldu
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