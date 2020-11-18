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Polis fuhuş yapan kadınları böyle yakaladı

bu kez sosyal medya üzerinden yürütüldü. Fuhuş yaptığı belirlenen kadınla sosyal medya aracılığıyla iletişime geçen polisler hem kadını hem de ona yer temin eden bir başka kadını daha yakaladı.

İHA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 16:24 ABONE OL
Polis fuhuş yapan kadınları böyle yakaladı

Afyonkarahisar'da fuhuş yaptığı öne sürülen kadınla sosyal medya üzerinden iletişime geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda kadınla birlikte ona yer temin ettiği öne sürülen bir başka kadın daha gözaltına aldı.
Olay, Erenler mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri sosyal medya üzerinden fuhuş pazarlığı yaptığı öne sürülen Tuğçe T., (23) ile irtibata geçti. Ardından Tuğçe T. ile belirtilen adreste buluşan ekipler, şahsı ve ona fuhuş yapmasında yer temin ettiği öne sürülen Kevser L., (25) isimli kadını gözaltına aldı.
Olayın ardından gözaltına alınan Kevser L., adliyeye sevk edilirken, Tuğçe T. ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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Polis fuhuş yapan kadınları böyle yakaladı
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