Rize'de feci kaza! Pikap dereye uçtu: 1 ölü

Rize'nin ilçelerinden Çayeli'nin Karaağaç Köyü'ne giden yolda seyir halindeki bir pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye yuvarlandı.

Dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda 42 KS 267 plakalı pikap ile Çayeli istikametinden Karaağaç Köyüne gitmekte olan 74 yaşındaki Remzi Aloğlu idaresindeki araç Yıldızeli mevkiinde dereye uçtu.

Aloğlu, taklalar atarak dereye düşen araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, Jandarma ve Çayeli Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Remzi Aloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Aloğlu'nun cenazesi Çayeli Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştığı yerden çıkartılırken, kaza ile ilgili inceleme sürdüğü öğrenildi.