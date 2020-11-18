Sağlık ocağında akılalmaz olay! Kadın çalışan şok oldu!

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan 16 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Hasta olarak sağlık merkezine gelen iki kadın, veznede bulunan Gül Şeran'a iğne olacaklarını söylediler. Görevli Gül Şeran hemşireye haber verdiği sırada şüpheliler, veznede bulunan telefonu alarak sağlık merkezinden kaçtı. Telefonunun çalındığını anlayan Gül Şeran, şüphelilerin peşinden koştu ancak telefonunu çalan iki şüpheli kayıplara karıştı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Sağlık merkezinde yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde 2 kadının sağlık çalışanıyla konuştuğu, çalışanın arkasını döndüğü anda şüphelilerden birinin, veznede duran telefonu aldığı görülüyor.

"ARKAMI DÖNDÜĞÜMDE TELEFONUMU ALMIŞLARDI"



Telefonu çalınan Gül Şeran, "Dün saat 15.00 sıralarında 2 tane hasta geldi enjeksiyon için. O anda ben de dedim hemşire hanıma enjeksiyon var diye. Arkam dönüktü. Fırsat vermeden telefonumu almışlar. Koştum peşlerinden ama yakalayamadım. Beni oyaladılar arkamı döner dönmez hemşire hanıma seslendim. Hemşire hanım 'neredeler' dedi döndüğümde kaçtılar" diye konuştu.

Esenyurt'ta 2 kadın hırsız sağlık çalışanının telefonunu çaldı | Video