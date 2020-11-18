Şanlıurfalıların tespih merakı: 50 bin liraya kadar alıcısı var

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Gümrük Hanı'ndaki imalatçılarda üretilen ve satışı yapılan "kehribar" tespihi rağbet görüyor. Üstelik bu tespihin çekildikçe renginin değişmesi meraklısına ayrı bir zevk veriyor. Tespihlerin fiyatı 3 Bin lira ile 5 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor.

TESPİHLER 50 BİN LİRAYA KADAR ALICI BULUYOR

Tarihi hanı gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler; masalarda sergilenen tespihleri inceliyor. Çeşitli zımpara, torna ve çarkla işlenen tespihler, 200 lira ile 5 bin lira arasında satışa sunuluyor.

Şanlıurfa'da atölyede üretilen tespihlerin aynı zamanda ihraç edildiğini söyleyen tespih ustaları, "Tespih yapmak yorucu meşakkatli bir iştir. Tespih yaparken büyük dikkat ve özen gösteriyoruz. Çünkü bu maddeler kolay elimize geçmiyor. Burada kehribar, Osmanlı bağası, bağa, Erzurum tespihi ve ketalin gibi birçok tespihi yapıyoruz. Tespih özellikle erkekler için çok değerlidir. Stres atmak ve koleksiyon yapmak için tespih alanlar oluyor. Tespihler çeşitlerine ve özelliğine göre 200 ila 50 bin lira arasında değişiyor" dedi.

Gümrük Han esnaflarından bir vatandaş, "Yaklaşık 50 yıldır burada tespih satılıyor. Daha önce burası ticaretin en yoğun yaşandığı yerlerden biriydi. Hala canlılığını koruyor. Hafta sonları ise özellikle tespih meraklıları buraya geliyor. Çevre illerden Gaziantep Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır gibi yerlerden tespih meraklıları ve koleksiyoncular burada buluşuyor. Cumartesi ve pazar çok kalabalık oluyor. Her çeşit tespihi burada bulmak mümkün." açıklamasında bulundu.