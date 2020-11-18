Son dakika haberi: Şehirler arası seyahat yasağı geldi mi? Kabine toplantısı sonrası İstanbul'a giriş çıkışlar kapatıldı mı?

Toplum sağlığı açısından eğlence mekanlarının tamamen kapatılması, restoranların tamamen paket servise geçmesi gibi önlemler konuşulurken milyonlarca kişi 'Şehirler arası seyahat yasağı ile sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusunun cevabını merak ediyor. Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarının ardından bugün Ankara'da kabine toplantısı olacak. Kabine toplantısı sonucunda şehirler arası seyahat yasağı ile kısmi sokağa çıkma yasağı hakkında da kararların alınması bekleniyor. Okullardaki tatillerin uzatılması da düşünülüyor. Dünkü covid-19 raporunda günlük hasta sayısının 3.316'ya yükseldiği ifade edildi. İşte kabine toplantısı hakkındaki son dakika haberi...
Yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak, üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak.
Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.
Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Şehirler arası seyahat yasağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.
İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yemeiçme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.
Bilim Kurulu'nun okulların tatilinin uatılması, restoranların paket servise geçmesi, eğlence mekanlarının kapatılması, vaka artışının yüksek olduğu yerlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ve şehirler arası seyahat yasağının geri getirilmesi gibi konuların konuşulup karara bağlanacağı Kabine toplantısı bugün 15:30'da başlayacak. Bakanlar Kurulu sonrasında tüm bu konuların karara bağlanacağı ifade ediliyor.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMALARDA BULUNDU
"Dünya 11 aydır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgın, küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibariyle dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildi, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandı.
Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareketleri kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı.
Son dönemde sürekli dile getirdiğimiz üzere, tüm Türkiye'de genel bir artış eğilimi mevcut. Ancak İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Bir çok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk.
Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık.
Kış aylarının gelişi nedeniyle insanlar daha yoğun kapalı alanlarda bulunuyor. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.
Bilim Kurulu toplantısı sonrası son dakika açıklaması: Şehirler arası kısıtlama, sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Video
Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir."