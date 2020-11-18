Son dakika haberi: Şehirler arası seyahat yasağı geldi mi? Kabine toplantısı sonrası İstanbul'a giriş çıkışlar kapatıldı mı?

Toplum sağlığı açısından eğlence mekanlarının tamamen kapatılması, restoranların tamamen paket servise geçmesi gibi önlemler konuşulurken milyonlarca kişi 'Şehirler arası seyahat yasağı ile sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusunun cevabını merak ediyor. Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarının ardından bugün Ankara'da kabine toplantısı olacak. Kabine toplantısı sonucunda şehirler arası seyahat yasağı ile kısmi sokağa çıkma yasağı hakkında da kararların alınması bekleniyor. Okullardaki tatillerin uzatılması da düşünülüyor. Dünkü covid-19 raporunda günlük hasta sayısının 3.316'ya yükseldiği ifade edildi. İşte kabine toplantısı hakkındaki son dakika haberi...

İŞTE YENİ KORONAVİRÜS KARARLARI

Yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak, üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak.

Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.

Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Şehirler arası seyahat yasağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yemeiçme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.