Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şehirler arası seyahat yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası İstanbul'a seyahat yasağı olacak mı?

Şehirler arası var mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası İstanbul'a seyahat yasağı olacak mı?

Tüm Türkiye'de hafta sonu kararından sonra şehirlerarası da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. haberine göre Kabine toplantısı sonucundaki kararlar İçişleri Bakanlığı genelgeyle paylaştı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde vatandaşların şehirlerarası seyahata çıkmamaları esaastır ibaresi yer aldı. ve sokağa çıkma yasağının ayrıntıları özel olarak hazırladığımız içeriğimizde...

Giriş Tarihi: 18.11.2020 10:09 ABONE OL
Şehirler arası seyahat yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası İstanbul'a seyahat yasağı olacak mı?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile birlikte yeni kısıtlama kararları açıklandı. Son dönemde corona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle önlemlerin seviyesi arttırıldı. 17 Kasım vaka sayısı 3.819 olurken vefat edenlerin sayısı da 103 oldu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının ardından seyahat yasağı hakkında da araştırmalar yapılıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre hafta sonu şehiriçi veya şehirlerarası seyahatlerin yapılmaması gerektiği vurgulandı. Bazı haller dışında seyahat etmemek önerildi.

SON DAKİKA HABERİ: ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI? HAFTA SONU İSTANBUL'DAN ÇIKIŞ YASAK MI?

"Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır."

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şehirler arası seyahat yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası İstanbul'a seyahat yasağı olacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA