Silah ticaretine suçüstü! Silahlarla yakalandı

İstanbul Ümraniye'de bir iş yerinde ruhsatsız silah imalatı ve ticareti yapıldığını tespit eden İstanbul Polisi, alıcı rolünde girdiği adreste çok sayıda silah ele geçirdi.

Operasyon, Ümraniye Saray Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde düzenlendi. İddialara göre; İbrahim K. (66) isimli şüpheli internet üzerinden kaçak silah satıyordu. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, şüpheli İbrahim K.'yı yakalayabilmek için alıcı rolüne girdi ve pazarlı çok yaptı. İbrahim K. ile iletişime geçen sivil polisler, İbrahim K.'yı suçüstü yakaladı.

SİLAH İMALATINDA KULLANILAN 158 PARÇA BULUNDU



Ümraniye'deki iş yerine operasyon düzenleyen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, söz konusu adreste çok sayıda silah ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirdi. İki ruhsatsız tabanca, yivli av tüfeği, altı silah sürgüsü, altı silah gövdesi, 43 şarjör, iki namlu, 50 mermi, 18 icra yayı ve 30 boş kovan ele geçirildi. İbrahim K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.