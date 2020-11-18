Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sinema salonları kapatılacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema salonları kapalı mı?

? Koronavirüs tedbirleri kapsamında ?

Başkan Erdoğan dün akşam saatlerinde yeni koronavirüs tedbirlerinde kapalı ve açık olacak işletmeleri de duyurdu. Kültür sanata meraklı olan vatandaşların araştırdığı sinema salonu kapanış tarihine ilişkin detaylar haberimizde derlendi. Sinemalar ve tiyatro salonları kapatılırken konser gibi etkinliklerin faaliyetleri de durduruldu. Buna göre; ? Koronavirüs tedbirleri kapsamında ?

Giriş Tarihi: 18.11.2020 12:02 ABONE OL
Sinema salonları kapatılacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema salonları kapalı mı?

Türkiye'de koronavirüs salgını sebebiyle yeni tedbirler alınırken sinema salonlarının durumu ile ilgili son gelişmeler merak edildi. Sosyal hayatta koronavirüs pandemisi sebebiyle yasakların gelmesine bağlı olarak kültür sanat düşkünleri sorusunun yanıtı gün içinde araştırılmaya başlandı. Pandemi sürecini evde geçirenler sinemaya, tiyatroya gitmek için gün sayarken konuya yönelik güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki Sinema salonları kapatılacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında ?

SİNEMA SALONLARI KAPATILACAK MI?

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni önlemlerle birlikte sinema salonları kapanış tarihine ilişkin güncel açıklamalar merak ediliyor. Buna göre, sinema salonları sektörün de talebi doğrultusunda yıl sonuna kadar kapatıldı.

Sinema salonları kapatılacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema salonları kapalı mı?

SİNEMA SALONLARI KAPATILACAK MI? KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SİNEMA SALONLARI KAPALI MI?

Coronavirüs salgını sebebiyle sinemalar kapatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak." dedi.

Sinema salonları kapatılacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema salonları kapalı mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI SALGINDA TEDBİRLERİ AÇIKLADI

"Buna göre, hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sinema salonları kapatılacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema salonları kapalı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA