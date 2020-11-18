Türkiye'de koronavirüs salgını sebebiyle yeni tedbirler alınırken sinema salonlarının durumu ile ilgili son gelişmeler merak edildi. Sosyal hayatta koronavirüs pandemisi sebebiyle yasakların gelmesine bağlı olarak kültür sanat düşkünleri sinema salonları kapatılacak mı sorusunun yanıtı gün içinde araştırılmaya başlandı. Pandemi sürecini evde geçirenler sinemaya, tiyatroya gitmek için gün sayarken konuya yönelik güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki Sinema salonları kapatılacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema salonları kapalı mı?

SİNEMA SALONLARI KAPATILACAK MI?

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni önlemlerle birlikte sinema salonları kapanış tarihine ilişkin güncel açıklamalar merak ediliyor. Buna göre, sinema salonları sektörün de talebi doğrultusunda yıl sonuna kadar kapatıldı.