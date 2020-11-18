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’ta otomobil sürüye daldı! Polisler inek aradı

'ta meydana gelen kazanın ardından ilginç bir olay yaşandı. Olay yerine gelen trafik polisleri, yakınlardaki otlakta saatlerce kazaya karışan ineği aradı. Bu arada rastladıkları vatandaşlardan da bilgi almaya çalışan polisler bir sonuca ulaşamadı.

İHA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 17:33 Son Güncelleme: 18.11.2020 17:55 ABONE OL
Sinop’ta otomobil sürüye daldı! Polisler inek aradı

Sinop'ta aniden yola çıkan inek sürüsü kazaya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, 06 BRA 973 plakalı otomobil sürücüsü Sinop istikametinden Erfelek'e doğru seyir halindeyken bir anda yola çıkan inek sürüsünün içine daldı.

Sürücü direksiyonu kırmasına rağmen ineklerden birisine çarparak durabildi. Kazada otomobil hasar görürken, kazaya karışan inekler olay yerinden kaçtı.

Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polisler, olay yerinin yakınlarındaki otlakta kazaya karışan ineği aradı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Sinop’ta otomobil sürüye daldı! Polisler inek aradı
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