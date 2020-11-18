Sokağa çıkma kısıtlamasının gelmesinin ardından alınan yeni kararlar vatandaşlara duyuruldu. Kısıtlamanın günlük hayata etkisini azaltmak için bazı kurum ve kuruluşlar açık olacak. Öte yandan genelge detaylarına göre; istisnai durumlar da yer alıyor. Hal böyle olunca; kısıtlamalar ile birlikte açık olan işyerleri, kurum ve kuruluşlar merak edilmeye başlandı Peki; sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı?
İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge doğrultusunda açık olan işyerleri, kurum ve kuruluşlar belli oldu. Bu bağlamda; genelgeye göre, sokağa çıkma yasağında kargolar açık olacak.
Konu ile ilgili diğer detaylar şu şekilde;
Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili alınan yeni kararların ardından kısıtlamanın günlük hayata etkisini azaltmak ve en az düzeyde tutmak için bazı kurum ve kuruluşlar açık olacak. Kargolar sokağa çıkma kısıtlaması olduğunda çalışacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLDUĞUNDA NERELER AÇIK OLACAK?
İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri
AFAD birimleri, afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb), doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri gibi)
Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar, oteller ve konaklama yerleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri
Üretim ve imalat tesisleri, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları, valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemiyle belirlenecek), sebze, meyve toptancı halleri."