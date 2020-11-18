Son dakika haberi: Zindaşti'nin canlı yayınlı cinayet planını polis bozdu!

İddialara göre firari uyuşturucu baronu Zindaşti'nin, baldızının oğlunu öldürtmek için adamları aracılığıyla tuttuğu iki kiralık katil operasyonla yakalandı. İddialara göre; iki tetikçi cinayeti canlı yayınla Zindaşti'nin adamlarına izletecekti.



Zindaşti

CİNAYETİ ZİNDAŞTİ'NİN ADAMLARINA CANLI YAYINDA İZLETECEKLERDİ

Operasyonu İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü düzenledi. İddialara göre; firari uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti, baldızının oğlunu öldürtmek için kiralık katil tuttu. İki şüpheli operasyonla yakalandı. İddialara göre şüpheliler cinayeti sosyal medya üzerinden canlı yayınla Zindaşti'nin Hollanda'daki adamlarına izletecekti.