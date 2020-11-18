Son dakika gelişmesi: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, hangi saatlerde olacak? 65 yaş üstü ne zaman saat kaç arasında sokağa çıkabilecek?

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Son dakika gelişmesi: sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, hangi saatlerde olacak? 65 yaş üstü ne zaman saat kaç arasında sokağa çıkabilecek?

Koronavirüs vaka sayılarının ülkemizde çok ciddi artış yaşıyor olması nedeniyle geçtiğimiz gün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağı son dakika kararı ile duyurulmuştu. Bu yaşa sahip vatandaşlarımıza uygulanan kısıtlamanın belirli saat aralıklarında gerçekleşeceği bilinirken kısıtlamaya dair detaylar araştırma konusu haline geldi. Buna göre; Yeni koronavirüs genelgesi ile 65 yaş üstü ne zaman saat kaç arasında sokağa çıkabilecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, hangi saatlerde olacak? İşte konuya ilişkin son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 18.11.2020 10:37 Son Güncelleme: 18.11.2020 10:37 ABONE OL
Son dakika haber: 65 yaş üstü ne zaman saat kaç arasında sokağa çıkabilecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, hangi saatlerde olacak?

Son dakika haberler… Geçtiğimiz gün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbir kararlarını açıklayan Başkan Erdoğan sokağa çıkma yasağı saatlerini de duyurmuştu. Kısıtlama kapsamındaki yaş grubu bugün sabah saatlerinden itibaren detayları merak ediyor. Buna göre; belirli saat aralıklarında dışarı çıkmaları yasaklanan vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Peki, 65 yaş üstü ne zaman saat kaç arasında sokağa çıkabilecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, hangi saatlerde olacak? İşte konuya ilişkin son dakika genelgesinin detayları…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL OLACAK? 65 YAŞ ÜSTÜ SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

65 Yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Genelgeye göre; 20 yaşının altındaki vatandaşlar gibi yaşlılar da tedbirler gereği artık belirli saatler dışında dışarı çıkamayacak. İşte yeni genelgenin detayları…

Son dakika haber: 65 yaş üstü ne zaman saat kaç arasında sokağa çıkabilecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, hangi saatlerde olacak?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;

Son dakika haber: 65 yaş üstü ne zaman saat kaç arasında sokağa çıkabilecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, hangi saatlerde olacak?

"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak."

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Son dakika gelişmesi: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, hangi saatlerde olacak? 65 yaş üstü ne zaman saat kaç arasında sokağa çıkabilecek?
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