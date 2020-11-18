Son dakika haberi: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün sokağa çıkabilecek? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl?

Son dakika haberler… Türkiye'de corona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede iki grupta belli günler ve belli saatler aralığında dışarı çıkabilme haklarına sahip oluyor. Salgınla mücadelede olumlu adımlar atılması için kısıtlamaya tabi tutulan 20 yaş altı çocuk ve gençlerin sokağa çıkma yasağına dair detayları merak ediyor. Buna göre; 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün sokağa çıkabilecek? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN? 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ!

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri gündemde yakın mercekten takip ediliyor. Corona virüsü salgınında en yüksek risk grupları arasında bulunan genç ve çocukların verilen kararla sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Günlerdir sorgulanan 20 yaş altı sokağa ne zaman çıkacak sorusu da yanıt buldu. Yeni koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek." denildi.

İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler…