65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri gündemden düşmüyor. Salgınla mücadelede topyekun mücadele devam ederken vaka sayısını kontrol altına almak için yasaklar uygulanıyor. Bunlardan birisi de 65 yaş üstü yüksek risk grubunda bulunan vatandaşlara getirilen kısıtlama oldu. İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü vatandaşlar için yayımladığı genelgeler ile valilikler tarafından alınan kararlar sürekli olarak yenileniyor. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl? İşte yasaklı o iller
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 65 yaş üstü vatandaşlara belirli saatler dışında sokağa çıkma yasağı getirildi. Bakanlık tarafından alınan kararda 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri gelen son bilgiler arasında yer aldı.
İşte son dakika haberinin ayrıntıları
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri"konulu ek genelge gönderdi.
Genelgede, koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.
Genelgede, tüm Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının yayılımında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı ifade edildi. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği belirtildi.
Genelgede, Türkiye'de içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlendiği hatırlatılarak, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınması gereken yeni ek tedbirler sıralandı:
1. Daha önce valiliklere gönderilen genelge ile meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirilmişti. Ancak özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor.
Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilecek.
2. Yine daha önce illere gönderilen genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi gerekiyordu.
Bu doğrultuda Valilerce; koronavirüs salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak.
Son dönem gelişmelerine bağlı olarak alınan/alınacak kararlar belirli aralıklarla gözden geçirilerek, belirtilen kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda ise kısıtlama aynı usulle kaldırılacak.
İstanbul'da 65 yaş ve üstü yurttaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İstanbul'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza 10.00-16.00 saatleri dışındaki saatler için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir. Buna göre başkentte 65 yaş ve üstü saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilecekler.
Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.
Bartın'da korana virüs (Covid¬19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan yeni tedbir kararları duyuruldu.
İzmir'de Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkması ve sokakta sigara içmek yasaklandı.
Kocaeli'de korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Kocaeli'de 65 yaş üstü vatandaşlar, 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.
Kars'ta 65 yaş ve üstü kişilerin sadece 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, alınan kararlara uymayan kişiler hakkında adli işlem uygulanmasına karar verildi.
Tunceli'de 65 yaş ve üzerindekilerin gün içerisinde saat 10:00-16:00 arasında sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak sokağa çıkabilmesine, bu saatler dışında dışarı çıkmalarının, açık alanlarda, parklarda dolaşmalarının ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmelerinin yasaklanmasına karar verildi.
Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Rize'de Rize Valisi Kemal Çeber, "Yeni kararlar aldık. Belirli yerlerde sigara içmek yasak olacak. Yapılan tespitlere göre virüsün bulaşı kolaylaştı" dedi. Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların soğumasıyla birlikte insanların kapalı ortamlara girdiğini söyledi.
Aydın'da 65 yaş üzeri vatandaşların her gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları halinde sokağa çıkabilecekler.
Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.
Ardahan'da korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilere 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
Samsun'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00-16:00 arasında maske, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uymaları koşuluyla sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir.
İçişleri Bakanlığı, geçen çarşamba günü 81 ile gönderdiği koronavirüs genelgesi ile tüm illerde cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı. Yayınlanan genelgede 65 yaş ve üzerinin sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik karar, valiliklere bırakılmıştı.