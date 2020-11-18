Son dakika haberi: Ankara'da durağa girip 4 kişinin ölümüne neden olmuştu! O şoför için karar verildi

Savcı, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkemede esas hakkındaki mütalaaya karşı son sözünü söyleyen Baki Ayaz, "Kazayı isteyerek yapmadım. Kim isteyerek bir kaza yapar. Kaza anından beri vicdan azabı çekiyorum" dedi. Taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ayaz'ın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapsine karar verdi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.