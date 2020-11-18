Son dakika haberi: Azerbaycanlı model yaşadığı vahşeti anlattı! Hamileyken kapıyı kilitleyip dövüyordu...

Kan donduran son dakika haberinin detayları ortaya çıktı. Azerbaycanlı model yaşadığı vahşeti anlattı. Filistinli sevgilisi tarafından dört aylık bebeği kucağındayken öldüresiye dövülen Azerbaycanlı model, yaşadığı dehşeti SABAH anlattı. V.N. İstanbul'da tanıştığı Filistinli işadamı Muhammed K.'dan hamile kaldı. İşadamı genç modelden çocuğu aldırmasını istede de V.N. karşı çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: AZERBAYCANLI MODEL YAŞADIKLARINI ANLATTI! PANJURLARI KAPATIP...

Sürekli şiddet gören genç kadın, kamuoyuna yansıyan görüntülerin kayda geçtiği olay günü yine darp edildi. Yaşananlar evde bulunan bakıcı kameraları tarafından kaydedildi. Kayda geçen anlar korkunçtu. Bu görüntüleri savcılığa teslim ederek şikayetçi olan Azerbaycsnlı model, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Beni sürekli dövüyordu. Hamileyken bile darp etti. Daha önce de omurilik kemiğim kırılmıştı. Ortada hiçbir şey yokken birden üzerime saldırdı. Bebeğimi bırak beni döv dedim. Kucağımdayken onu korumak için onu sakladım. Hamile olduğum dönemde de panjurları kapattı kapıyı kitledi dakikalarca dövdü. Sabaha kadar yiyordum. "

Azerbaycanlı modeli kucağında bebeğiyle ölümüne yumrukladı! | Video

"Görüntülere yansıyan olay esnasında büyük bir şok yaşadım. Beni bir köşeye sıkıştırıp acımasızca yurukladı. Üzerim kan revan içinde kalmıştı. O gün burun kemiğim kırıldı."

BİRÇOK KEZ CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU!

Bana birçok kez cinsel saldırıda bulundu. İstemediğim halde zorla birliktelik yaşadık. Her seferinde istemediğimi belirttiğimde de dövüyor zorla birlikte oluyordu. Savcılığa sığındım, şikayetçi oldum. Türk adaletinden yardım bekliyorum.