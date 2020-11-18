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haberi: aşısında kritik gelişme! ve BioNTech %95'in üzerine çıkıldığını açıkladı...

Tüm dünyada vaka sayısı yükselirken az önce corona aşısıyla ilgili haberi geldi. Uluslararası ajansların geçtiği bilgiye göre ve BioNTech, corona virüs aşılarının son denemesinde etkililik oranının %95'e çıktığını açıkladı. Pfizer ayrıca aşı için birkaç gün içerisinde acil kullanım onayı alacaklarını bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 18.11.2020 15:06 Son Güncelleme: 18.11.2020 15:23 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüs aşısında kritik gelişme! Pfizer ve BioNTech %95'in üzerine çıkıldığını açıkladı...

Tüm dünyayı etkileyecek son dakika gelişmesine göre Pfizer, aşı çalışmalarının ilk seri çalışmalarının tamamlanmış sonuçlarını duyurduğu çarşamba günkü açıklamasında koronavirüs aşısının yüzde 95 etkili olduğunu ve ciddi bir yan etkisinin bulunmadığını belirtti.

1.3 MİLYAR DOZ AŞI ÜRETEBİLECEKLER!

Şirket, elde ettikleri verilere göre aşının koronavirüsün orta ve ciddi formlarını engellediğini aktardı. Yetişkinlerde ise aşının yüzde 94 etkili olduğu ifade edildi.

Pfizer, bu sonuçlar sayesinde ortağı BioNTech ile birkaç gün içinde Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvuracaklarını açıkladı.

FDA'in iki doz aşıya onay vermesi durumunda yıl sonuna kadar 50 milyon, gelecek yılın sonuna kadar da 1,3 milyar doz aşının üretilebileceği aktarıldı.

Pfizer CEO'su Albert Bourla'nın yazılı açıklamasında araştırma sonuçlarının tarihi olduğu belirtildi. Kaynak: BBC

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Son dakika haberi: Corona virüs aşısında kritik gelişme! Pfizer ve BioNTech %95'in üzerine çıkıldığını açıkladı...
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