Son dakika haberi: Esenyurt'ta feci kaza yaşandı! Küçük çocuk taksi altında kaldı, ağabeyi bayıldı

Kaza, bugün öğle saatlerinde Örnek Mahallesi 1552'nci Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün kimliği açıklanmayan 34 THC 03 plakalı taksi, evlerinin önünde oynayan Abdullah Karataş'a çarparak altına aldı. Küçük çocuk ağır yaralandı.

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Kardeşinin yaralandığını gören 10 yaşındaki ağabeyi korku dolu anlar yaşadı. Annesi koşarak oğlunun yanına geldi. Anne yaralı çocuğunu kucağına alarak bir başka araçla onu özel bir hastaneye götürdü. Güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedilen kaza ile ilgili polis taksi şoförünü gözaltına alırken soruşturmaya başlandı.

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