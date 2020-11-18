SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da korkunç olay! Kaza yerine gelen anne gözyaşlarına boğuldu...

TRAFİK KAZASINDA BABASINI KAYBETMİŞ



Ahmet Durak'ın yaklaşık 7 yıl önce kendisinin de içinde bulunduğu otomobilin kaza yaptığı ve bu kazada babasını kaybettiği öğrenildi.





KAZA ANI KAMERA



Öte yaşanan, feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ahmet Durak'ın karşıya geçmek için bir süre beklediği, daha sonra aniden yola fırladığı ve seyir halindeki beton mikserin altında kaldığı görülüyor. Çevredekilerin uyarması üzerine beton mikseri sürücüsünün aracı durduğu kameraya yansıyor.

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