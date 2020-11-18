Son dakika haberi: Tekirdağ Valiliği açıkladı: Çanakkale Şehitliği'ndeki kemikler zarar görmedi

ARKEOLGLAR KONTROLÜNDE İTİNALI ÇALIŞMA YAPILDI'

Açıklamada, çalışmalar sırasında toprak altından çıkan mezar taşları ve kemikler, anında ilgili kişi ve kurumlara bildirildiği ve gerekli izinler gelene kadar çalışmaların olduğu gibi durdurulduğu ifade edilerek, "Mevcut yapılaşmanın olmadığı bölgelerde şehit kemiği olma ihtimali ve ecdadımıza saygı sebebiyle kültür katmanı derinliği seviyesinde, kazı amacı ile hiçbir şekilde iş makinesi sokulmamış, bu derinlikteki bütün çalışmalar el ile Müze Müdürlüğü'nden görevli arkeologlar kontrolünde itinalı bir şekilde yapılmıştır.