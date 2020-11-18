SON DAKİKA | Sokağa çıkma yasağı hangi gün, ne zaman başlıyor? İçişleri genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri netleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs salgınının yayılma hızını azaltmak için getirilen yeni tedbirler ve kısıtlamaları dün akşam açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve hangi gün başlayacağı da kamuoyuna duyurulmuş oldu. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi gün ve saat kaçta başlayacak? Bu başlık altında, bu haftadan itibaren geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı saatleri ve hangi gün, ne zaman başlayacağı hakkında detaylar yer almaktadır.

SON DAKİKA HABERİ: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ BELLİ OLDU! 20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKIŞ SAATLERİ...

Son dakika haberine göre 20 Kasım Cuma saat 20:00'den itibaren ilan edilen kısıtlamalar başlayacak. Cumartesi 10:00'dan önce 20:00'dan sonra Pazar da yine 10:00'dan önce 20:00'den sonra 81 ilde sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Peki, yasaklar nasıl işleyecek, kimler muaf olacak ve hangi işletmeler açık olacak? İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm merak edilenler...