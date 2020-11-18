Son nefesinde bile kalemi bırakmamış

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 17 kişiye mezar olan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 4 gün sonra cansız bedeni çıkarılan İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümü 2'nci Sınıf öğrencisi Seda Dinçer'in (21) cesedinin elinde kalemle bulunduğu ortaya çıktı. Evde ders çalışırken depreme yakalanan genç kızın birlikte yaşadığı ablası öğretmen Gülnur Dinçer (25) o sırada okulda olduğu için kurtuldu. Dayısı Ahmet Dal, Seda deprem sırasında evde ders çalışıyormuş. Çok ürkek bir kızdı. Deprem sırasında donmuş kalmıştır. Odasından da çıkamamış. Cenazesi elinde kalem tutarken bulundu. Vücudunda yara-bere, çizik bile yoktu. Havasızlıktan yaşamını yitirmiş olabileceğini düşünüyoruz" dedi. Öte yandan İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümü 2'nci Sınıf öğrencisi olan Seda Dinçer için Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran öncülüğünde bir kampanya başlatıldı, ortaya çıkacak eserde genç kızın adı sonsuza kadar yaşatılacak.