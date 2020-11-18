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Sosyal medyadan tanıştığı kişi hayatını kâbusa çevirdi! Müstehcen videolara 2 yıl isteniyor

üzerinden tanıştığı kişiye cep telefonu numarasını veren genç kadın kendisine gelen müstehcen videolar sonrası soluğu savcılıkta aldı. Sürekli cinsel içerikli videolar gönderdiğini kabul eden şüpheli hakkında 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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Giriş Tarihi: 18.11.2020 14:27 Son Güncelleme: 18.11.2020 14:39 ABONE OL
Sosyal medyadan tanıştığı kişi hayatını kâbusa çevirdi! Müstehcen videolara 2 yıl isteniyor

Sosyal medya üzerinden tanıştığı kişi ile arkadaşlığını ilerleten genç kadın kendisine cinsel içerikli video atan kişi hakkında şikayetçi oldu. Belçika vatandaşı Maria Elizabet geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yabancı uyruklu bir kişi ile tanıştı. Aralarındaki arkadaşlığı ilerleten ikili birbirlerine cep telefonu numaralarını verdi.

HAYATINI KÂBUSA ÇEVİRDİ

Genç adamla mesajlaşmaya başlayan Maria Elizabet, genç adam tarafından kendisine gönderilen cinsel içerikli videolarla büyük bir şok yaşadı. Kendisine cinsel içerikli videolar atan arkadaşı ile ilişkisini kesen genç kadın savcılığa başvurarak sapık hakkında suç duyurusunda bulundu.

MÜSTEHCEN VİDEOLARA 2 YIL

Genç kadının ihbarı üzerine ifadesi alınan 24 yaşındaki V.K., Maria ile ilişkilerini ilerlettiklerini bu nedenle cinsel videolar atıp görüşmeye devam ettiklerini anlattı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda söz konusu videolarla genç kadını taciz eden sapık hakkında 'Cinsel Taciz' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

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Sosyal medyadan tanıştığı kişi hayatını kâbusa çevirdi! Müstehcen videolara 2 yıl isteniyor
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