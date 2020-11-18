Sosyal medyadan tanıştığı kişi hayatını kâbusa çevirdi! Müstehcen videolara 2 yıl isteniyor

Sosyal medya üzerinden tanıştığı kişi ile arkadaşlığını ilerleten genç kadın kendisine cinsel içerikli video atan kişi hakkında şikayetçi oldu. Belçika vatandaşı Maria Elizabet geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yabancı uyruklu bir kişi ile tanıştı. Aralarındaki arkadaşlığı ilerleten ikili birbirlerine cep telefonu numaralarını verdi.

HAYATINI KÂBUSA ÇEVİRDİ



Genç adamla mesajlaşmaya başlayan Maria Elizabet, genç adam tarafından kendisine gönderilen cinsel içerikli videolarla büyük bir şok yaşadı. Kendisine cinsel içerikli videolar atan arkadaşı ile ilişkisini kesen genç kadın savcılığa başvurarak sapık hakkında suç duyurusunda bulundu.

MÜSTEHCEN VİDEOLARA 2 YIL



Genç kadının ihbarı üzerine ifadesi alınan 24 yaşındaki V.K., Maria ile ilişkilerini ilerlettiklerini bu nedenle cinsel videolar atıp görüşmeye devam ettiklerini anlattı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda söz konusu videolarla genç kadını taciz eden sapık hakkında 'Cinsel Taciz' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.