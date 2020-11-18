Başkan Erdoğan dün akşam saatlerinde yeni koronavirüs tedbirlerinde kapalı ve açık olacak işletmeleri de duyurdu. Spor üyeliği olanların merakla araştırdığı spor salonu kapanış tarihine ilişkin detaylar haberimizde derlendi. Spor salonlarının ve fitness merkezlerinin kapanacağı tarih, bu yerlerde üyeliği olan binlerce vatandaş tarafından yoğun bir şekilde araştırılırken konuya yönelik güncel bilgiler araştırılıyor. Buna göre; Spor salonları kapanacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında spor salonları kapandı mı?

SPOR SALONLARI KAPANACAK MI?

Coronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni önlemlerle birlikte spor salonları kapanış tarihine ilişkin güncel açıklamalar merak ediliyor. Fitness, pilates, yoga ve spor salonlarına üyeliği olan vatandaşlar spor salonları kapanacak mı sorusuna yanıt arıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri, tiyatro salonlarının kapatılacağını açıkladı.