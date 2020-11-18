Surların iştihamı ortaya çıkarılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin de proje ortağı olduğu UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi Sur'ların restorasyon işlemlerinin 2'inci etabındaki çalışmalar Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun katılımıyla başladı.

Ben u Sen Mahallesi'nde toplam 29 yapının yıkılacağı çalışmalarda Karaloğlu, incelemelerde bulundu ve yapılan çalışmalarla ilgili personelden bilgi aldı. Karaloğlu'na Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan ve kamu kurum müdürleri eşlik etti.

'RESTORASYON ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Diyarbakır Sur'larıyla ilgili son dönemde farklı çalışmalarının bulunduğunu hatırlatan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, burçların temizliğinin sürdüğünü, restorasyon ihalelerinin devam ettiğini dile getirdi. Urfakapı'dan Yedikardeş Burcu'na kadar olan bölgede büyük bir restorasyon çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Karaloğlu, "Sur'ların etrafının temizlenmesi, Sur'lara bitişik olarak zaman içerisinde oluşturulmuş çarpık yapıların ortadan kaldırılarak Sur'ların ihtişamının ortaya çıkarılmasıyla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.

'2 ETAPTA 29 YAPI KAMULAŞTIRILDI'

Birinci etapta Ben u Sen Mahallesi'nde daha önce 41 yapının kamulaştırılması, temizlenmesi ve ayıklanması çalışmasının tamamlandığına işaret eden Karaloğlu, "O çalışmadan sonra görüldü ki Sur'larda bu çarpık yapılaşmanın gizlemiş olduğu çok muhteşem kitabeler ve nişler bulunuyor. Şimdi bulunduğumuz mahallede 2'inci etap kamulaştırma çalışmalarımıza başladık. Burada 29 binanın kamulaştırılması tamamlandı. Kamulaştırılan binaların yıkımına başlandı. Burada da başka bir şey ortaya çıkmış oldu, bir iç ve dış Sur'lar var. Bizim dış Sur'lar neredeyse tamamen ortadan kalkmıştı. Yıkımlarda dış Sur'ların temellerine rastladık. Yıktığımız evlerin bir kısmı ev temeli olarak dış Sur temelini kullanmış" ifadelerini kullandı.

'FİNANSAL KAYNAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NDAN'

Diyarbakırlı vatandaşların kentin en önemli kültürel varlığı olan Sur'ların korunması ve ihyası ile ilgili taleplerinin olduğunu dile getiren Karaloğlu, 5 aydır görevde olduğunu ve vatandaşların bu talebini dikkate alarak çalışmalarda önemli mesafeler kaydettiklerini söyledi. 2'inci etap kamulaştırma finansal kaynağını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın karşıladığının altını çizen Karakoğlu, bundan dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Diyarbakır halkı adına teşekkür etti. İmkanlar çerçevesinde Ben u Sen Mahallesi Sur'a yakın alanları kamulaştırarak boşaltmayı düşündüklerini ileten Karaloğlu, yapılacak çalışmayla Diyarbakır Sur'larının ihtişamının ortaya çıkarılmasını arzuladıklarını kaydetti.

'SURLARI GELECEK NESİLLERE ULAŞTIRMAYI AMAÇLIYORUZ'

Sur'larla ilgili restorasyon çalışmaları tamamlandığında UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan insanlığın ortak değeri yapıları gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde taşımış olacaklarını belirten Karaloğlu, "Ben çalışmada emeği geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ve tekrar Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ve sayın bakanımıza ilin valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Basına da çok teşekkür ediyorum, Sur'ların ihyası ve restorasyonu çalışmalarında her zaman bize çok yardımcı oldu" şeklinde konuştu.

'220 YAPIYI KAMULAŞTIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Çalışmalarda amaçlarının Sur'un dışından kesintisiz olarak insanların yürüyerek seyahat etmesi olduğunun altını çizen Karaloğlu, "Yani buradan yürümeye başlayan bir insanın Millet Bahçesi'ne kadar kesintisiz yürümesini sağlayacak kamulaştırma çalışmalarımız devam edecek. Bundan sonra 3 ve 4'üncü etap çalışmalarımız da olacak. Finansman ve kaynak buldukça bu çalışmalara devam edeceğiz. Şuan dek kamulaştırmayı planladığımız 220 ev bulunmakta. Şuan bizim önceliğimiz Sur'lara bitişik olarak yapılmış ve Sur'lara zarar veren yapıların yıkımını gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu yıkımlarda elde edilen Sur taşlarını da tekrar Sur'ların restorasyonunda kullanmayı planlıyoruz" dedi.