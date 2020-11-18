Tarihi geçmiş ürünleri piyasaya sürecekti: Değeri 2 milyon lira!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Gebze İlçesinde bir şahısın elinde bulunan yüklü miktardaki faturasız, son kullanma tarihi geçmiş içecek, yiyecek ve temizlik malzemelerini, tekrardan piyasaya sürmeye çalıştığını tespit etti.

Elde edilen deliller doğrultusunda E.D isimli şüpheliye ait Gebze İlçesi Balçık Mahallesinde bulunan ruhsatsız depoya baskın yapıldı. Düzenlenen operasyonda çeşitli marka ve adetlerde içecek, yiyecek ve temizlik maddesi olmak üzere yaklaşık 2 milyon TL değerinde faturasız ve son kullanma tarihleri geçmiş ürünler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilmeleri için Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, yakalanan E.D, Gebze Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla alınan ifadesi sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.