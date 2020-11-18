Tartıştığı eşini vuran kadın intihar etti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde önceki gece meydana gelen olayda, 56 yaşındaki Nevin D., boşanma aşamasında olduğu eşi Cengiz D. (54) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, Nevin D. eşine kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Cengiz D. ağır yaralandı. Eşini vurduktan sonra kaçan Nevin D., öldüğünü düşünerek, bir binanın 7'nci katından atlayıp intihar etti. Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz D. ise ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.