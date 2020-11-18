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Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı

100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan O.T. (26) ile eşi D.T. (20) arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.T, bıçakla kocasını sırtından yaraladı

AA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 02:57 Son Güncelleme: 19.11.2020 03:13 ABONE OL
Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı

Karabük'te tartıştığı karısı tarafından bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan O.T. (26) ile eşi D.T. (20) arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.T, bıçakla kocasını sırtından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan O.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlı polis merkezine götürüldü.

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Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı
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