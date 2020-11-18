‘Torbalı vahşet’e ağır müebbet istendi

Ankara'da uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldükten sonra başına poşet geçirilen iki çocuk annesi Fatma Hülya Yıldız'ın (48) katil zanlısı olan kocası Mehmet Nevzat Yıldız hakkında canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla dava açıldı. Komşu L.Ö., Fatma Hülya Yıldız'ın kendisinin yanında telefonla eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini, olay günü kadın çığlığı ve duvara vurma sesleri geldiğini söyledi. Cani kocanın karısını öldürücü 6 bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra ellerini yıkadığı, Yıldız'ın aldığı darbeler sonucunda ölmeme ihtimaline karşı da başına 4 tane torba geçirerek soluksuz kalmasını sağlamak istediği, torbalardan üçünün de düğümlü olduğunun tespit edildiği vurgulandı.Talihsiz kadının, apartmanda gün nedeniyle topladıkları 2 bin lirası olduğunu ve bin lira da komşusundan borç alarak kurban kesmek istediğini söylediği, toplam 3 bin liranın ise evde bulunamadığı belirlendi. Zanlı kocanın "hırsızlık"tan da 5 yıl hapsi istendi.