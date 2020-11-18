Tunceli’de sanayi çalışanlarından vatandaşlara, 'Covid-19 tedbirlerine uyun' çağrısı

Tunceli'de daha önce sağlık çalışanları, öğrenciler ve güvenlik güçlerinin Covid-19 tedbirlerine uyulması yönünde çekilen videolara küçük sanayi sitesi çalışanları da katıldı.

Sanayi çalışanları tarafından çekilen ve Tunceli Valiliği tarafından "Kıymetli Vatandaşlarımız!, Sanayi Çalışanlarımızın Sizlere Bir Mesajı Var" başlığıyla paylaşılan videoda, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiği belirtildi.

Virüsün genç, yaşlı ayrımı yapmadığını belirten sanayi çalışanları, "Kendinizi ve sevdiklerinizi tehlikeye atmayın" uyarısında da bulundu