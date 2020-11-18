Türkiye'nin en fazla mesire salanı Kayseri'de

Kayseri'nin mesire alanı miktarında Türkiye'de lider şehir olduğunu belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin A tipi mesire alanında açık ara önde olmasının yeşil alanlara olan hassasiyetlerinin kanıtı olduğunu söyledi.

MESİRE ALANININ DA MERKEZİ KAYSERİ

Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre A tipi olarak adlandırılan ve toplumun çeşitli dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılayan yüksek ziyaretçi potansiyeline sahip tesisleri bulunduran mesire alanları konusunda Kayseri, alan miktarı bakımından Türkiye'deki bütün illeri geride bırakarak lider oldu.

Kayseri'de mesire alanları ile birlikte şehir merkezindeki yeşil alanlarında arttığına dikkat çeken Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "A tipi mesire alanı miktarında Kayseri, ülkede başı çekerken, iller arasında en yakın rakibi olan Konya'yı açık ara geride bıraktı. Orman Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre Kayseri'de yer alan A tipi mesire alanı miktarı toplam 679,35 hektar alana sahip olurken, Kayseri'yi takip eden Konya'da bu miktar 550,77 hektar, üçüncü sırada yer alan Kocaeli'de ise 423,38 hektar olarak kayıtlara geçti" dedi.