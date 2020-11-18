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Yarpuzlu'ya yapılacak okulu inceledi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar sorun ve ihtiyaçların yerinde tespiti ve çözümü için Sincik ilçesini ziyaret etti.

Metin HARIKÇI
Giriş Tarihi: 18.11.2020 11:15 ABONE OL
Vali Mahmut Çuhadar Yarpuzlu'ya yapılacak okulu inceledi

Sincik ziyareti kapsamında kaymakamlık makamına geçen Adıyaman Vali Mahmut Çuhadar, geçtiğimiz günlerde çıkan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Sincik İlçesine atanan Kaymakam Batuhan Bingöl'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Çuhadar, Kaymakamlık ziyaretinde ayrıca, Kaymakam Batuhan Bingöl'den ilçenin genel durumu, vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri ile yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

YARPUZLU KÖYÜNE 8 DERSLİKLİ ORTAOKUL YAPILACAK

Kaymakamlık ziyareti sonrası ilçeye bağlı Yarpuzlu köyüne geçen Vali Mahmut Çuhadar, eğitim kalitesinin artırılması amacıyla 8 derslikli yeni ve modern bir ortaokulu yapılacak olan Yarpuzlu Ortaokulu eski binasında incelemelerde bulundu.

Daha sonra Yarpuzlu İlkokulunu da ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, öğretmenlerle bir araya gelerek, okul müdüründen okulun genel durumu ve öğrenci sayısı hakkında bilgi aldı.

Yarpuzlu Ortaokulu eski binasını yıkıp yerine 8 derslikli modern bir okul yapacaklarını söyleyen Vali Mahmut Çuhadar, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yeni bir bilim ve irfan yuvası kazandırmak amacıyla Yarpuzlu Köyümüzün eskiyen ortaokul binasını yıkıp yerine teknoloji ile donatılmış 8 derslikli modern bir ortaokul yapacağız. Eğitime ve insana yapılan her yatırımı geleceğe yapılan önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Umuyorum ki önümüzdeki günlerde temelini atacağımız bu okulda ülkemizin yönetiminde söz sahibi olacak öğrencilerimiz yetişir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara daha iyi bir şekilde hazırlama ve daha güvenli bir gelecek oluşturma adına inşallah burada yapacağımız okulun açılışını da hep birlikte yaparız" dedi.

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Vali Mahmut Çuhadar Yarpuzlu'ya yapılacak okulu inceledi
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